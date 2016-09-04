Стратегия развития футбола до 2030 года может быть принята 24 сентября

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко отметил, что стратегию развития футбола до 2030 года могут принять на конференции 24 сентября. По его словам, уже есть проект, обсуждения которого продолжаются.
- Проект есть, сейчас с коллегами его обсуждаем и в принципе разошлем всем, думаю, на конференции 24 сентября она может быть принята, - цитирует ТАСС Мутко.
8 декабря 2015 года на заседании Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта и организационного комитета "Россия-2018" по подготовке и проведению чемпионата мира Владимир Путин заявил, что стране нужна стратегия развития футбола до 2030 года. Президент добавил, что среди приоритетов стратегии должен быть рост числа занимающихся футболом в России, а также успешные выступления футболистов на крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионат мира 2018 года. Особо была отмечена необходимость создания полноценного комплекса мер по обеспечению безопасности на футбольных матчах.
баламошка
Красота. К 2030 году году можно будет много наврать и многое забыть.
11:54
Cantona~~
Как там говорил Лавров, что то про дэбилов... Какие стратегии, последние лет 15 только и слышно о стратегиях, как итог перевернутый с ног на голову чемпионат "осень-весна" с перывом между кругами в 3 месяца, лимит уничтоживший на корню конкурентную среду в которой росли Павлюченко, Аршавин, Кержаков и прочие гении и воспитавший поколение паспортистов выдающее такие перлы как ЧМ14 и ЧЕ16 плюс бонусом домашний ЧМ18 поджидает уже. Полный хаос и решение собственных и кого надо задач среди судейского корпуса. Работать надо, чистить эти конюшни, а не кормушечные стратегии мусолить.
11:52
Mamoru
Пол-девятого
11:31
totti777
Очередной проект в никуда, к 2030 году связанные с этим проектом люди либо будут жить за границей, либо умрут.
11:04