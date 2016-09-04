Стратегия развития футбола до 2030 года может быть принята 24 сентября

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко отметил, что стратегию развития футбола до 2030 года могут принять на конференции 24 сентября. По его словам, уже есть проект, обсуждения которого продолжаются.

- Проект есть, сейчас с коллегами его обсуждаем и в принципе разошлем всем, думаю, на конференции 24 сентября она может быть принята, - цитирует ТАСС Мутко.

8 декабря 2015 года на заседании Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта и организационного комитета "Россия-2018" по подготовке и проведению чемпионата мира Владимир Путин заявил, что стране нужна стратегия развития футбола до 2030 года. Президент добавил, что среди приоритетов стратегии должен быть рост числа занимающихся футболом в России, а также успешные выступления футболистов на крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионат мира 2018 года. Особо была отмечена необходимость создания полноценного комплекса мер по обеспечению безопасности на футбольных матчах.