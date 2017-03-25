Стадион "Олимп-2" в Ростове-на-Дону после ЧМ-2018 назовут в честь Виктора Понедельника

Стадион "Олимп-2" в Ростове-на-Дону может быть переименован в честь бывшего футболиста сборной СССР Виктора Понедельника, сообщает ТАСС. Произойдет это после чемпионата мира-2018. Арена заявлена в ФИФА под нынешним названием, поэтому до завершения турнира его менять нельзя. "Олимп-2" будет использован для тренировок команд, которые будут играть в Ростове-на-Дону.

Виктор Понедельник является уроженцем города и чемпионом Европы 1960 года. В этом году ему испонится 80 лет.