21:24 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Стадион "Олимп-2" в Ростове-на-Дону после ЧМ-2018 назовут в честь Виктора Понедельника

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Стадион "Олимп-2" в Ростове-на-Дону может быть переименован в честь бывшего футболиста сборной СССР Виктора Понедельника, сообщает ТАСС. Произойдет это после чемпионата мира-2018. Арена заявлена в ФИФА под нынешним названием, поэтому до завершения турнира его менять нельзя. "Олимп-2" будет использован для тренировок команд, которые будут играть в Ростове-на-Дону.

Виктор Понедельник является уроженцем города и чемпионом Европы 1960 года. В этом году ему испонится 80 лет. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4125612

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Felix BARSA

Правильное решение, ветеранов надо уважать!!!

21:33

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