Уличная атлетика при поддержке Datsun
12:00 | Футбол — "У своих ворот"

Стадион "Динамо" в Москве официально откроется во втором квартале 2018 года


На второй квартал следующего года намечено официальное открытие Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина. На данный момент компания "Арена парк ивентс" ведет букирование концертов и спортивных мероприятий: полным ходом верстается календарь на сезон 2018-2019, принимаются заявки на 2019-2020 гг.

По словам руководителя проекта "ВТБ Арена парк", старшего вице-президента Банка ВТБ Андрея Перегудова, "реализация проекта вступает в самую захватывающую стадию. События у нас будут идти по нарастающей. И я искренне завидую всем нашим гостям, которые станут очевидцами возрождения спортивно-культурной жемчужины столицы!"

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий