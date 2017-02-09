Стадион "Динамо" сдадут в 2018 году, но тестовый матч планируется провести 22 октября 2017 года

Спортивный концертно-развлекательный комплекс, в который входит стадион "Динамо", готов более чем на 70 процентов, сообщает mskagency.ru со ссылкой на руководителя проекта "ВТБ Арена парк" Андрея Перегудова. Комплекс планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. При этом тестовый матч планируется провести 22 октября 2017 года.

– Футбольный стадион вместимостью 27 тысяч зрителей будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года, – сказал Перегудов. – Стадион готов более чем на 70 процентов – завершен монтаж несущих металлоконструкций кровли, ведутся работы по инженерной инфраструктуре. Планируется, что первый тестовый матч на стадионе пройдет 22 октября 2017 года, в день рождения Льва Яшина.

Уже практически готовы к сдаче в эксплуатацию здания, где разместятся отели. В завершающую фазу вступили работы в трех офисных зданиях, одно из которых займет штаб-квартира общества "Динамо".