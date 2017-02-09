14:29 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Стадион "Динамо" сдадут в 2018 году, но тестовый матч планируется провести 22 октября 2017 года

0
0
0
1

Спортивный концертно-развлекательный комплекс, в который входит стадион "Динамо", готов более чем на 70 процентов, сообщает mskagency.ru со ссылкой на руководителя проекта "ВТБ Арена парк" Андрея Перегудова. Комплекс планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. При этом тестовый матч планируется провести 22 октября 2017 года.

– Футбольный стадион вместимостью 27 тысяч зрителей будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года, – сказал Перегудов. – Стадион готов более чем на 70 процентов – завершен монтаж несущих металлоконструкций кровли, ведутся работы по инженерной инфраструктуре. Планируется, что первый тестовый матч на стадионе пройдет 22 октября 2017 года, в день рождения Льва Яшина.

Уже практически готовы к сдаче в эксплуатацию здания, где разместятся отели. В завершающую фазу вступили работы в трех офисных зданиях, одно из которых займет штаб-квартира общества "Динамо".

Дополнительная информация

http://www.mskagency.ru/materials/2635806

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

azmiser

Что-то ничего не рассказывают о стоимости этого московского счастья, о сроках строительства. А цифры весьма интересные. Вася Уткин заикнулся было о том, что стоимость Динамо переплюнет стоимость зенитовского стадиона, но тему придушили. По Крестовскому каждый день долбят как дятлы, а про ВТБ скромненько так - в номинацию на премию...Такие вот у нас двойные стандарты в московских СМИ.

15:35

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ