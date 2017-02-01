Стадион "Динамо" будет сдан в эксплуатацию весной следующего года

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов заявил, что стадион "Динамо" в Москве будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года. Арена будет вмещать около 27 тысяч зрителей. Первый матч на стадионе пройдет 22 октября 2017 года, в день рождения Льва Яшина, чье имя носит новый стадион.

- Мы всегда говорили, что 22 октября 2017 года мы проведем тестовый матч на газоне стадиона "Динамо", - цитирует ТАСС Перегудова. - Он будет готов. Единственное, что мы точно не успеем сделать - ввести весь большой объект в эксплуатацию. В таком случае проводить полноценный матч премьер-лиги просто невозможно, потому что нельзя приводить много зрителей - это небезопасно с точки зрения многих норм и правил.

Поэтому 22 сентября мы проведем мероприятие, которое будет интересно для москвичей и динамовцев. Заявим о готовности стадиона и будем все оттачивать к весне 2018 года, когда стадион будет сдан в эксплуатацию.