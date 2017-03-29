"Спорт-Экспресс" сыграет в "Лиге чемпионов бизнеса" (18+)

Футбольная команда "СЭ" готовится выступить в самом массовом в нашей стране корпоративном чемпионате – "Лиге чемпионов бизнеса". Турнир начнется в первые дни апреля и продлится до конца июня. В весеннем сезоне примут участие 88 команд, представляющих компании из разных сфер бизнеса, и в общей сложности более 1800 футболистов-любителей.
В составе нашей команды на площадку выйдут руководители, популярные обозреватели, ведущие корреспонденты и специалисты ИД "Спорт-Экспресс". В рамках регламента в красных футболках "СЭ" могут сыграть и приглашенные звезды большого футбола. Их имена пока держатся в тайне.
Календарь и результаты игр будут регулярно публиковаться на официальном сайте чемпионата businesschampions.ru, а также на портале "СЭ". Матчи пройдут на стадионах академии ФК "Спартак" в Сокольниках и на МСА "Локомотив" в Черкизове. Приходите поддержать нашу команду!
Джин_SM(v3)
Почему ограничение 18+?
14:18
serenky25
Это да. Я кстати смотрю ЛФЛ. там дох...я профессионалов. Атлантис возьмите для примера. Это Запад. Так там все равно они в опе. У нас в нашей стране..есть футбол и футболисты. У нас в Руководстве футбола нет футболистов. Они бизнесмены.
14:09
shpasic
во всех коммерческих псевдо-любительских лигах участвуют профессиональные футболисты.
13:56
serenky25
Про приглашенных звезд футбола зря сказали. Попахивает мошенничеством.
13:41