"Спорт-Экспресс" сыграет в "Лиге чемпионов бизнеса" (18+)

Футбольная команда "СЭ" готовится выступить в самом массовом в нашей стране корпоративном чемпионате – "Лиге чемпионов бизнеса". Турнир начнется в первые дни апреля и продлится до конца июня. В весеннем сезоне примут участие 88 команд, представляющих компании из разных сфер бизнеса, и в общей сложности более 1800 футболистов-любителей.

В составе нашей команды на площадку выйдут руководители, популярные обозреватели, ведущие корреспонденты и специалисты ИД "Спорт-Экспресс". В рамках регламента в красных футболках "СЭ" могут сыграть и приглашенные звезды большого футбола. Их имена пока держатся в тайне.

Календарь и результаты игр будут регулярно публиковаться на официальном сайте чемпионата businesschampions.ru, а также на портале "СЭ". Матчи пройдут на стадионах академии ФК "Спартак" в Сокольниках и на МСА "Локомотив" в Черкизове. Приходите поддержать нашу команду!