"Спорт-Экспресс": 2 матча, 2 победы!

Женская команда "Спорт-Экспресс" одержала вторую победу подряд на осеннем Кубке Москвы женской любительской лиги "Пантеон", обыграв команду "Синергия" со счетом 1:0 и возглавила турнирную таблицу дивизиона "Фартовые". Гол в ворота соперников забила Ольга Кононова.

– Тренер похвалил нас за игру, – рассказала капитан команды "Спорт-Экспресс" Диана Забелина после матча. – По его словам, мы действовали намного лучше, чем в прошлый раз и каждый был на своем месте. Наши соперники не создали ни одного опасного момента. Практически вся игра проходила на половине поля соперников.

Игры осеннего Кубка Москвы лиги "Пантеон" проводятся осенью в две стадии – групповая и плей-офф. На групповой стадии команды разделены на три дивизиона: "Красивые", "Умные" и "Фартовые" по шесть команд в каждом. Команда "Спорт-Экспресс" дебютировала в турнире в дивизионе "Фартовые" и провела два матча групповой стадии из пяти, одержав победу в обоих с одинаковым счетом 1:0. Игры групповой стадии во всех дивизионах проводятся каждое воскресенье на полях Воробьевы горы. (Борис КРИВИН)

Дивизион "Умные". НоваDent – Патриотки – 0:0. AsiaGold – Арсеналочка – 1:1. Лига Героев – Пантеон – 0:1.

Дивизион "Красивые". JetFix – Аврора – 0:0. MusicBox Основной Инстинкт – Мегаполис – 0:0. Подмосковье – Korsten – 0:3.

Дивизион "Фартовые". Синергия – Спорт-Экспресс – 0:1. BeautyStar – Российская Красавица – 1:1. Славянка* – Шик – 0:3.

* Команда Домодедово переименовалась в Славянку.