"Спартак" установит памятник на могиле Анатолия Ильина

На могиле легендарного нападающего "Спартака" Анатолия Ильина будет установлен памятник, информирует официальный сайт красно-белых. Средства выделит благотворительный фонд поддержки ветеранов и молодежи клуба. Ильин является олимпийским чемпионом 1956 года, пятикратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны.

"Он радовал своей игрой миллионы болельщиков нашей команды с конца 40-х до начала 60-х годов, – говорится в сообщении. – За это время Анатолий Михайлович в 252 матчах за "Спартак" забил 88 голов. В составе сборной СССР провел 31 игру и 16 раз заставлял вратарей соперников доставать мяч из сетки ворот.

После окончания ярчайшей футбольной карьеры Ильин в течение 33 лет передавал свой опыт юным игрокам СДЮШОР "Спартак". Благодаря кропотливой и вдумчивой работе учителя многие из его учеников получили путевки в большой футбол".