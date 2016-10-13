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"Спартак" рассчитывает снять претензии УЕФА по трансферам 1996 года

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Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов отметил, что клуб разбирается с ситуаций по трансферам 1996 года, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.

– Как обстоят дела со штрафом УЕФА из-за трансферов 1996 года?

– УЕФА не может арестовать счета "Спартака", в прессе не так преподнесли информацию. УЕФА всего лишь попросил разобраться в ситуации. Адвокат агента обратился с целью оказать содействие. Адвокаты клуба работают в Швейцарии и Испании, разбираемся с материалами. Думаю, что мы снимем эти претензии.

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