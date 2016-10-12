"Спартак" поздравил Симоняна с 90-летием

"Спартак" присоединился к поздравлениям легендарного футболиста Никиту Симоняна с юбилеем. Сегодня знаменитый игрок и тренер отмечает 90-летие.

В качестве игрока он защищал цвета сухумского "Динамо", а также московских "Крыльев Советов" и "Спартака". В составе красно-белых он выиграл четыре чемпионата и два Кубка СССР, а в сборной страны стал олимпиийским чемпионом-1956.

В качестве тренера он возглавлял московский "Спартак", "Арарат", сборную СССР и одесский "Черноморец". Со столичным клубом он выиграл два чемпионата и три Кубка СССР, а с "Араратом" в сезоне-1973 сделал "золотой дубль".

"Из 160 своих голов за наш клуб Никита Павлович лишь два провел с пенальти. Остальные – с игры. Уникальное достижение! Симонян является автором двух "золотых" голов "Спартака" в союзном первенстве 1953 и 1956 года, а также "хрустального" гола в кубковом финале против "Торпедо" в 1958-м. А еще – рекордсменом "Спартака" по мячам, забитым за один чемпионат: 1950 году на счету нашего прославленного бомбардира значилось 34 гола!

Никита Павлович уделяет огромное внимание развитию детского и юношеского спорта. Он частый гость спартаковской Академии и многочисленных турниров, в которых участвуют ее воспитанники, президент всероссийских соревнований "Кожаный мяч".

Симонян продолжает служить примером для нынешнего поколения спартаковцев, которому предстоит написать новые страницы славной истории красно-белых.

ФК "Спартак-Москва", наши футболисты, тренеры, сотрудники клуба и болельщики искренне поздравляют юбиляра.

Дорогой Никита Павлович! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Восхищаемся вашей невероятной энергией, оптимизмом и работоспособностью! Спасибо за все, что вы продолжаете делать для "Спартака"! С днем рождения!" – говорится в поздравлении на официальном сайте "Спартака".