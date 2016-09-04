"Спартак" поздравил Шавло с 60-летием

"Спартак" поздравил своего бывшего полузащитника и генерального директора Сергея Шавло с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 60 лет.

"Шавло выступал за нашу команду с 1977 по 1985 год. В составе красно-белых он один раз стал чемпионом страны и четырежды – серебряным призером, – говорится в сообщении. – Всего Сергей Шавло провел за "Спартак" 315 матчей и забил 57 мячей. С мая 2004 по август 2008 года работал в клубе, последние три года – в должности генерального директора.

Под его руководством "Спартак" три сезона подряд завоевывал серебряные медали чемпионата России. С сентября 2008 года по настоящее время Шавло руководит Благотворительным фондом поддержки ветеранов и молодежи "Спартака".

"Спартак" поздравляет Сергея Дмитриевича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, творческих успехов и благополучия!"