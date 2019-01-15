Создателям фильма с Дзюбой о рождении футбола в России грозит штраф из-за срыва сроков

Создатели фильма "Дикая лига" о зарождении футбола в России могут быть оштрафованы за срыв сроков производства картины, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского. У проекта накопился штраф перед Министерством культуры.

Проект фильма "Дикая лига" продюсерского центра "Новое время", режиссерами которого выступили Андрей Богатырев и Арт Камачо, представили на питчинге Минкультуры в 2016 году. Фильм рассказывает о зарождении футбола в России в начале ХХ века. Роли в фильме исполняют Владимир Яглыч, Иван Охлобыстин, Дмитрий Назаров, Олеся Судзиловская, также на экране появится капитан сборной России Артем Дзюба и другие игроки комнды.

- У проекта накапливается штраф перед Минкультуры в связи со срывом сроков производства, фильм должен был быть сдан в декабре 2018 года, - сказал Мединский.