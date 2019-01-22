Создателей фильма о Льве Яшине оштрафуют на несколько миллионов

Создатели фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" будут оштрафованы на несколько миллионов рублей из-за срыва сроков сдачи картины в Министерство культуры РФ, сообщает официальный сайт ведомства. Об этом на встрече с представителем компании-производителя "КремлинФильмз" Натальей Боровковой сообщил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

Лента режиссера Василия Чигинского "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" снята в жанре биографической спортивной драмы и посвящена истории жизни и спортивной карьеры советского вратаря Льва Яшина. Картина получила господдержку в размере 60 миллионов рублей. Ее необходимо было сдать в октябре 2018 года.

– Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, его производство задерживается. Вам в любом случае придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей. Если же фильм не будет сдан в оговоренный срок, будет идти речь о возбуждении уголовного дела, – сказал Мединский.

– Первую копию планируем сдать в Минкультуры 25 мая. Полное завершение – 7 сентября 2019 года, может, даже раньше, – ответила Наталья Боровкова.