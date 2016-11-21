Создана сборная Крыма по футболу

На заседании президиума Крымского футбольного союза было принято решение о создании футбольной сборной команды Республики Крым и города федерального значения Севастополь, сообщает пресс-служба организации. Главным тренером команды назначен Валерий Петров, ранее выступавший за "Таврию".

В состав сборной войдут 30 человек: 24 футболиста и 6 – персонал команды. Первый учебно-тренировочный сбор сборная Крыма проведет со 2 по 10 декабря 2016 года в Евпатории на спортивном комплексе "Арена Крым". Презентация сборной команды пройдет в Симферополе 9 декабря.