Создана сборная Крыма по футболу

На заседании президиума Крымского футбольного союза было принято решение о создании футбольной сборной команды Республики Крым и города федерального значения Севастополь, сообщает пресс-служба организации. Главным тренером команды назначен Валерий Петров, ранее выступавший за "Таврию".
В состав сборной войдут 30 человек: 24 футболиста и 6 – персонал команды. Первый учебно-тренировочный сбор сборная Крыма проведет со 2 по 10 декабря 2016 года в Евпатории на спортивном комплексе "Арена Крым". Презентация сборной команды пройдет в Симферополе 9 декабря.
Саша ИЗ Симферополя
S.U.B.A. КАкой страны? Если России, то это запретил делать УЕФА и ФФУ пригрозив санкциями. Поэтому создали КФС который курируется МИНСПОРТА России и УЕФА.Если ВЫ Украину имеете ввиду то Крым никакого отношения к Украине не имеет уже 2года поэтому и играть в Чемпе Украины не должен
11:54
S.U.B.A.
Почему Крымские клубы не участвуют в чемпионате собственной страны?Как-то странно это!
11:40
Саша ИЗ Симферополя
S.U.B.A. Это нужно для развития Крымского футбола чтобы Футболисты могли развиваться что им мешает делать Руководство ФФУ.
11:21
Саша ИЗ Симферополя
Андрей Троцкийй Она будет играть на Локомотиве в Симфе с командами Стран БРИКС. Абхазии, Южн Осетии, ДНР ЛНР,Китая. Казахстана.
11:20
S.U.B.A.
И кому это нужно?
11:19
Андрей Троцкийй
Интересно, а где и с кем эта сборная будет играть?
10:54