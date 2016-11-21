09:49 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Создана сборная Крыма по футболу

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На заседании президиума Крымского футбольного союза было принято решение о создании футбольной сборной команды Республики Крым и города федерального значения Севастополь, сообщает пресс-служба организации. Главным тренером команды назначен Валерий Петров, ранее выступавший за "Таврию".

В состав сборной войдут 30 человек: 24 футболиста и 6 – персонал команды. Первый учебно-тренировочный сбор сборная Крыма проведет со 2 по 10 декабря 2016 года в Евпатории на спортивном комплексе "Арена Крым". Презентация сборной команды пройдет в Симферополе 9 декабря.

Дополнительная информация

http://www.cfu2015.com/publics/newsCFU/814/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Саша ИЗ Симферополя

S.U.B.A. КАкой страны? Если России, то это запретил делать УЕФА и ФФУ пригрозив санкциями. Поэтому создали КФС который курируется МИНСПОРТА России и УЕФА.Если ВЫ Украину имеете ввиду то Крым никакого отношения к Украине не имеет уже 2года поэтому и играть в Чемпе Украины не должен

11:54

S.U.B.A.

Почему Крымские клубы не участвуют в чемпионате собственной страны?Как-то странно это!

11:40

Саша ИЗ Симферополя

S.U.B.A. Это нужно для развития Крымского футбола чтобы Футболисты могли развиваться что им мешает делать Руководство ФФУ.

11:21

Саша ИЗ Симферополя

Андрей Троцкийй Она будет играть на Локомотиве в Симфе с командами Стран БРИКС. Абхазии, Южн Осетии, ДНР ЛНР,Китая. Казахстана.

11:20

S.U.B.A.

И кому это нужно?

11:19

Андрей Троцкийй

Интересно, а где и с кем эта сборная будет играть?

10:54

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