Союз ветеранов футбола России отметил 25-летие

Торжественный вечер, посвященный 25-летию Союза ветеранов футбола России, состоялся в Москве в субботу. Было выбрано аутентичное место – ресторан, зал которого, наверное, самый помпезный в Москве. Размерами вполне может конкурировать с залом, например, Малого театра.

Ветеранов футбола собралось очень много, причем разных лет. От Анзора Кавазашвили до Дмитрия Ананко. Пришли и чиновники – президент РПЛ Сергея Прядкин, почетный президент РФС Вячеслав Колосков, бывший глава РФС Николай Толстых, член исполкома РФС Сергей Анохин.

Отдельно было сказано о турнирах ветеранов. Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов отметил, что атмосфера на таких соревнованиях – особая. "Был такой игрок в мини-футбол – Аркадий Белый. Так он на турниры гитару берет! Концерты устраивает!" – сказал Кузнецов со сцены.

Кульминация вечера – награждение игроков сборной СССР 1966 года, не получивших малые бронзовые медали чемпионата мира из-за регламента, по которому обладателями наград стали лишь 11 футболистов стартового состава. Копиями медалей, изготовленными Союзом с награды Владимира Пономарева, были удостоены Кавазашвили, Валентин Афонин, Эдуард Маркаров, Георгий Сичинава, Виктор Гетманов, Алексей Корнеев (оба – посмертно).

Пономарев поднялся на сцену и показал оригинальную медаль, подтвердив, что разницы между ней и копией нет никакой.

Сборная СССР на групповом турнире ЧМ-1966 обыграла команды КНДР (3:0), Италии (1:0) и Чили (2:1), а в четвертьфинале – команду Венгрии (2:1). В полуфинале советские футболисты уступили немцам (1:2), а в матче за третье место – португальцам (1:2).

Кавазашвили напомнил, что 12 лет назад копии золотых медалей чемпионата Европы 1960 года получили советские футболисты, находившиеся в запасе сборной СССР на том турнире.

– Душа разрывается от радости! – произнес бывший вратарь "Спартака" и "Торпедо". (Илья Андреев)