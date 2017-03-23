Сорокин может войти в совет ФИФА вместо Мутко

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что вариант выдвижения его кандидатуры в совет ФИФА теоретически возможен. По его словам, главное для России – не потерять место в совете организации.

В середине марта стало известно, что глава РФС Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА и не может баллотироваться в совет организации. Выборы кандидатов от УЕФА в совет ФИФА пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля.

– Теоретически такой вариант (выдвижения моей кандидатуры вместо Мутко) возможен, для нас самое главное, чтобы Россия не потеряла место в совете после определенных событий, – цитирует Р-Спорт Сорокина. – А решает это Российский футбольный союз. По процедуре РФС выдвигает кандидата в УЕФА, а УЕФА представляет это в ФИФА на проверку соответствия. Процедура выглядит так. Если РФС выдвинет мою кандидатуру, для меня это будет большая честь. Выборы скоро, поэтому надо беседовать с УЕФА о такой возможности. Самое главное, повторюсь, чтобы Россия сохранила место в совете.

Представители УЕФА, в свою очередь, заявили, что пока Сорокин не входит в число претендентов на то, чтобы стать кандидатом от УЕФА в совет ФИФА.

- Алексей Сорокин не будет одним из европейских кандидатов на вакантные места в совете ФИФА на выборах во время 41-го конгресса УЕФА в Хельсинки, – ответил представитель УЕФА.