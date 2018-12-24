СМИ: Жена пришла к Кержакову с матерью и судебными приставами

Жена экс-футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова пришла в дом к супругу, сообщает "Фонтанка". Вместе с ней пришли ее мать Наталья и судебные приставы.

По данным источника, у приставов есть определение Петроградского районного суда о месте жительства общего ребенка супругов на время бракоразводного процесса. Александр Кержаков не хочет отдавать сына, но и не исполнять решение суда тоже не желает. Стороны ведут переговоры.

В конце ноября Санкт-Петербургский городской суд отказал Кержакову в жалобе на судебное решение о том, что на время рассмотрения дела о разводе с супругой их полуторагодовалый сын будет проживать с матерью.