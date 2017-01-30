Сметная стоимость "Крестовского" составляет 41,7 миллиарда рублей

В пресс-службе комитета по строительству Санкт-Петербурга сообщили, что сметная стоимость стадиона "Крестовский" с учетом двух последних контрактов с генподрядчиком, компанией "Метрострой", на 3 миллиарда рублей (декабрьские договоры на 952 миллиона и 2,07 миллиарда рублей) составляет 41,7 миллиарда рублей. В комитете также отметили, что средства на адаптацию стадиона к чемпионату мира-2018 заложены в бюджете города и составляют почти 1,9 миллиарда рублей.

– Сметная стоимость объекта – 41,712 миллиарда рублей, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы комитета. – Предоставление субсидий предусмотрено законом Санкт-Петербурга от 13 декабря 2016 года "О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".

Расходы на реализацию постановления правительства Санкт-Петербурга от 4 апреля 2014 года "О программе подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году чемпионата мира на 2014 - 2018 годы", "Предоставление субсидий бюджетным автономным организациям и иным некоммерческим организациям" на 2017 год в сумме 1,148 миллиарда рублей, на плановый 2018 год в сумме 803 миллиона рублей.