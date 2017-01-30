Сметная стоимость "Крестовского" составляет 41,7 миллиарда рублей

В пресс-службе комитета по строительству Санкт-Петербурга сообщили, что сметная стоимость стадиона "Крестовский" с учетом двух последних контрактов с генподрядчиком, компанией "Метрострой", на 3 миллиарда рублей (декабрьские договоры на 952 миллиона и 2,07 миллиарда рублей) составляет 41,7 миллиарда рублей. В комитете также отметили, что средства на адаптацию стадиона к чемпионату мира-2018 заложены в бюджете города и составляют почти 1,9 миллиарда рублей.
– Сметная стоимость объекта – 41,712 миллиарда рублей, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы комитета. – Предоставление субсидий предусмотрено законом Санкт-Петербурга от 13 декабря 2016 года "О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".
Расходы на реализацию постановления правительства Санкт-Петербурга от 4 апреля 2014 года "О программе подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году чемпионата мира на 2014 - 2018 годы", "Предоставление субсидий бюджетным автономным организациям и иным некоммерческим организациям" на 2017 год в сумме 1,148 миллиарда рублей, на плановый 2018 год в сумме 803 миллиона рублей.
баламошка
Это, наверное, посчитали только то, что чиновники получили. А всего сколько потратили?
19:48
foreverCSKAforever
Igorvasilevich, это не их Петровский, а города.
19:47
igorvasilevich
PitersS Ага только все предприятия ВПК почти все проходят иски по долгам и могут быть признаны банкротами. Да играли на своем Петровском бы и все. Лучше 41 миллиард в медицину бы вложили, что бы не позорится и не собирать с народа деньги, на операции детей за бугром.
18:57
PitersS
Всего-то десяток современных танков.. Почитал-оказывается-сотня. И будет поставлено больше 3 т. штук. Это 30 таких стадионов. А еще самолеты, корабли и подлодки, бронемашины, пушки, ракеты и т.д. и т.п... Можно было бы в каждой деревне такой стадион построить. Вот и разменивает элита нашу хорошую жизнь на возможность самой пожить за наш счет.
18:09
EVIL915
Наверно, "Эрмитаж", с "начинкой", стоит дешевле...
18:02