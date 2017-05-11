Смертин зарегистрирован в качестве кандидата в состав исполкома РФС

10 мая избирком РФС в соответствии с подпунктом "и" пункта 5.1 статьи 19 устава РФС (в новой редакции) зарегистрировал выдвинутого президентом организации Виталием Мутко бывшего игрока сборной России Алексея Смертина кандидатом в исполком союза для голосования на внеочередной конференции, которая пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в избирком РФС поступило предложение от главы РФС Мутко о том, что в случае утверждения изменений в устав РФС на внеочередной конференции, предусматривающих увеличение числа мест в исполкоме, необходимо предусмотреть регистрацию следующих кандидатов в члены исполкома:

1) лицо, занимающее на дату проведения довыборов в исполком должность председателя комитета РФС по маркетингу;

2) лицо, занимающее на дату проведения довыборов в исполком должность председателя судейского комитета РФС;

3) гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин (выдвигается в качестве лица, осуществляющего на регулярной основе взаимодействия с ФИФА и/или УЕФА, в том числе по вопросам организации/проведения на территории Российской Федерации международных футбольных матчей).

Данное предложение избирком РФС готов незамедлительно рассмотреть в случае утверждения соответствующих изменений в устав союза на внеочередной конференции РФС.