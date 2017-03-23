Смертин планирует пробежать Нью-Йоркский марафон

Бывший капитан сборной России, посол чемпионата мира 2018 года Алексей Смертин намерен принять участие в Нью-Йоркском марафоне.

Спортсмен, в разные годы выступавший за "Локомотив", "Челси" и "Бордо", начал бегать марафоны уже после завершения карьеры игрока. Дебютный забег на дистанции 42 км 195 метров состоялся у Смертина осенью 2013 года в Москве. Затем в его активе были марафоны в разных городах мира, в том числе в Берлине и Лондоне. В конце февраля 2017 года Смертин принял участие в Токийском марафоне, где показал результат 3 часа 7 минут 7 секунд.

- Я планирую в этом году пробежать Нью-Йоркский марафон. Я никогда ранее не бегал такие дистанции больше одного раза в год, но сейчас хочу это сделать, - цитирует ТАСС Смертина. - Выступление в Токио? Да, мне не удалось там выбежать из трех часов, но я все равно удовлетворен собой. Подготовка к тому марафону сложилась непросто, так как зимой, живя в России, сложно готовиться к таким соревнованиям.

Какие задачи я теперь буду ставить перед собой в Нью- Йорке? Одна из них - выбежать из трех часов, хотя один раз, в Берлине, мне это уже удалось сделать.