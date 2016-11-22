12:28 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Симонян, Прядкин и Гинер сохранили свои посты в РФС

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Никита Симонян, Сергей Прядкин и Евгений Гинер сохранили свои посты в Российском футбольном союзе (РФС), информирует ТАСС. Президент ЦСКА в ходе заседания исполкома РФС был переизбран на пост председателя финансового комитета организации, а Симонян и Прядкин сохранили за собой посты вице-президентов РФС.

Ранее вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что в ходе заседания исполкома могут произойти кадровые изменения в структуре организации.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3802927

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Ботаникум

Мкртыч Симонянц "навечно" зачислен в топ-списки РФС ("Рыночный Футбол Симонянца")!!!!! И о каких "РЕФОРМАХ" может идти речь с ТАКИМИ "ЛИДЕРАМИ"?????????? Остаётся ещё Мкртыча в сбродную пригласить в тандем к Кокоше. А Прядку к Васе Б. заместо "брата" Серёги И.

13:32

Андрей Палыч 1979

Всё те же тела!Катимся на дно,а они сохраняют места,или даже как некоторые идут на повышение!Бред полный!

13:24

shpasic

Президент РФС сообщил, что могут произойти изменения в структуре, но они не произошли)

13:20

Форте пьяный

Паразиты!

13:16

Гаттузо зол!

Значит и в футбике все останется так же печально. грядкин, швинанян, чубан и Ко, уперед к новым вершинам дна! Гершоныч тоже сохранил?

12:38

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