Симонян, Прядкин и Гинер сохранили свои посты в РФС

Никита Симонян, Сергей Прядкин и Евгений Гинер сохранили свои посты в Российском футбольном союзе (РФС), информирует ТАСС. Президент ЦСКА в ходе заседания исполкома РФС был переизбран на пост председателя финансового комитета организации, а Симонян и Прядкин сохранили за собой посты вице-президентов РФС.
Ранее вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что в ходе заседания исполкома могут произойти кадровые изменения в структуре организации.
Ботаникум
Мкртыч Симонянц "навечно" зачислен в топ-списки РФС ("Рыночный Футбол Симонянца")!!!!! И о каких "РЕФОРМАХ" может идти речь с ТАКИМИ "ЛИДЕРАМИ"?????????? Остаётся ещё Мкртыча в сбродную пригласить в тандем к Кокоше. А Прядку к Васе Б. заместо "брата" Серёги И.
13:32
Андрей Палыч 1979
Всё те же тела!Катимся на дно,а они сохраняют места,или даже как некоторые идут на повышение!Бред полный!
13:24
shpasic
Президент РФС сообщил, что могут произойти изменения в структуре, но они не произошли)
13:20
Форте пьяный
Паразиты!
13:16
Гаттузо зол!
Значит и в футбике все останется так же печально. грядкин, швинанян, чубан и Ко, уперед к новым вершинам дна! Гершоныч тоже сохранил?
12:38