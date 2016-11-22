Симонян, Прядкин и Гинер сохранили свои посты в РФС

Никита Симонян, Сергей Прядкин и Евгений Гинер сохранили свои посты в Российском футбольном союзе (РФС), информирует ТАСС. Президент ЦСКА в ходе заседания исполкома РФС был переизбран на пост председателя финансового комитета организации, а Симонян и Прядкин сохранили за собой посты вице-президентов РФС.

Ранее вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что в ходе заседания исполкома могут произойти кадровые изменения в структуре организации.



