Симонян и другие ветераны футбола возложили венок у Могилы Неизвестного Солдата

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян и другие ветераны советского футбола возложили венок и цветы у Могилы Неизвестного Солдата в Москве в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, информирует "Р-Спорт". Традиционное мероприятие состоялось в Александровском саду.

Также дань памяти отдали генеральный директор РФС Александр Алаев, вице-президент РФС Сергей Анохин, исполнительный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Чебан, глава Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Андрей Соколов, ветераны футбола Алексей Парамонов, Александр Мирзоян, Анзор Кавазашвили, Владимир Пономарев, Владимир Пильгуй, вдовы легенд отечественного футбола Валентина Яшина, Елена Боброва и другие.