Шпрыгин сообщил о возбуждении уголовного дела по факту поджога его машины

ОВД по району Гагаринский города Москвы возбудило уголовное дело по факту поджога автомобиля главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина. В ночь на 26 сентября злоумышленники подожгли автомобиль Шпрыгина. На пересечении улицы Дмитрия Ульянова и Ленинского проспекта останки внедорожника были обильно политы пожарной пеной. Пострадал не только джип руководителя организации, но и рядом припаркованный автомобиль.

- В ОВД Гагаринский возбуждено уголовное дело и будет проводиться расследование по данному факту, - цитирует ТАСС Шпрыгина. - Здесь абсолютно точно поджог, поступок мерзкий и подлый. Не хотелось бы делать публичных догадок, кто может быть к этому причастен.