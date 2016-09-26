13:44 26 сентября | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Шпрыгин сообщил о возбуждении уголовного дела по факту поджога его машины

0
0
0
 
Машина Александра Шпрыгина.Александр Шпрыгин: "Поджог машины – абсолютно трусливый поступок"

ОВД по району Гагаринский города Москвы возбудило уголовное дело по факту поджога автомобиля главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина. В ночь на 26 сентября злоумышленники подожгли автомобиль Шпрыгина. На пересечении улицы Дмитрия Ульянова и Ленинского проспекта останки внедорожника были обильно политы пожарной пеной. Пострадал не только джип руководителя организации, но и рядом припаркованный автомобиль.

- В ОВД Гагаринский возбуждено уголовное дело и будет проводиться расследование по данному факту, - цитирует ТАСС Шпрыгина. - Здесь абсолютно точно поджог, поступок мерзкий и подлый. Не хотелось бы делать публичных догадок, кто может быть к этому причастен.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3653655

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ