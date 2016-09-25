Шпрыгин отрицает намерение произнесения разгромной речи на конференции РФС

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин подчеркнул, что задержание на конференции Российского футбольного союза (РФС) стало для него полной неожиданностью.

Накануне сотрудники полиции задержали руководителя в московской гостинице, где в это время проходили выборы президента РФС, после чего провели обыски в офисе ВОБ. Впоследствии Шпрыгин заявил, что к нему не было предъявлено никаких претензий.

- Жив, здоров, спаси, Христос! Не было смысла задерживать на конференции, по идее, я готов являться в полицию по звонку, - приводит ТАСС слова Шпрыгина. - Я никак не ожидал и не мог знать, что такое произойдет на конференции РФС, наверное, в этом случае досидел бы конференцию до конца. В повестке дня был вопрос об исключении ВОБ, и я как делегат имел право слова и, конечно, в ситуации по исключению ВОБ я бы высказался, потому что она неоднозначная, надо брать шире, ВОБ - это не только Шпрыгин, а именно болельщики.

Вчерашний день обрастает какими-то небылицами и тайнами, мол я готовил бурную и разгромную речь, готовил флаг для выступления. Нет, я собирался коротко тезисно обратиться к делегатам об исключении ВОБ из исполкома РФС, максимум 2-3 минуты.