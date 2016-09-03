18:32 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Широков забил свой первый гол в ЛФЛ

0
0
0
1

Бывший капитан сборной России Роман Широков забил свой первый мяч в ЛФЛ. Экс-полузащитник "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и ЦСКА, играющий за "Атлантис", выступающий в зоне Запад ЛФЛ, отличился в середине первого тайма матча против ИЛАРАВТО.

Напомним, что Широков этим летом объявил о завершении карьеры после истечения контракта с ЦСКА. Ему уже предложили должность в министерстве спорта Московской области. Сам игрок отмечал, что мог бы еще играть на высоком уровне. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Широков: талант, который всегда осложнял себе жизнь //
"Широков – тренер? Почему бы и нет"

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

СашаРичагин

Клуб-музей.

18:55

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ