Широков дебютировал за "Атлантис" в ЛФЛ

Бывший капитан сборной России Роман Широков дебютировал за "Атлантис", выступающий в зоне Запад ЛФЛ Москвы. Экс-полузащитник "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и ЦСКА взял себе 77-й номер. Он вышел на поле в матче против ИЛАРАВТО.

Напомним, что Широков этим летом объявил о завершении карьеры после истечения контракта с ЦСКА. Ему уже предложили должность в министерстве спорта Московской области. Сам игрок отмечал, что мог бы еще играть на высоком уровне. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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