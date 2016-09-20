Сезон НФЛ стартует 24 сентября!

Старт турнира Народной футбольной лиги намечен на 24 сентября. В понедельник в Москве состоялось совещание руководства НФЛ с представителями московских команд, которые подали заявки на участие в турнире, сообщает пресс-служба лиги. В столичном турнире НФЛ примут участие 12 команд.

В день старта на футбольном поле спортивного клуба "Бриз" пройдут два матча. Календарь турнира будет объявлен в ближайшие дни.

Напомним, что максимальное количество игроков в заявке – 25, из них на один матч будет заявляться не более 15 и не менее 6 футболистов. Регламент матча – 2 тайма по 20 минут. В соревнованиях принимают участие любители футбола, возраст которых 45 лет и старше.