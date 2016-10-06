Сергей Хусаинов: "При Иванове было так же, как и при Розетти"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал отставку руководителя Департамента судейства и инспектирования Валентина Иванова. По его словам, при нем положительных сдвигов не произошло.

– Уход из РФС – ожидаемое и очевидное действие со стороны Валентина Валентиновича, – сказал Хусаинов. – Видимо, он сам убедился, что проблемы судейского департамента в одночасье не решить. Когда он только возглавил ведомство, никаких подвижек в руководстве структуры предпринято не было. На местах остались все активные деятели, на протяжении 10 лет работавшие в структурах РФС. Приход квалифицированного арбитра – не есть решение всех проблем.

– Какие-то положительные вещи при работе Иванова отметить можно?

– Никаких. Как было при Розетти, так и осталось. Только поменялась схема назначения судей. Как они назначались по схеме "удобен или нет", так и осталось.

– Последней каплей в решении уйти из РФС стал судейский скандал в матче "Зенит" – "Спартак"?

– Конечно. С его стороны было опрометчиво появиться на стадионе в Санкт-Петербурге. Если ты нейтральный человек, то дай знать об этом.

– Кто теперь может занять пост руководителя Департамента судейства и инспектирования?

– Не каждый согласится пойти на эту должность. Тех ребят, кто мог бы натворить, в хорошем смысле этого слова, в департаменте, не пригласят. А из тех, кто уже работает там, назначение ожидаемо. Кто бы ни пришел вместо Иванова, будет так: новое лицо – старые проблемы. Лучше не станет, а, может, будет только хуже. (Сергей АСТАХОВ)

