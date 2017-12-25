Сергей Анохин: "Решение назначить Алаева и.о. президента РФС – оптимальное"

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал о том, почему он и другие вице-президенты организации Никита Симонян и Сергей Прядкин не стали занимать должность исполняющего обязанности главы организации. Напомним, сегодня, 25 декабря, Виталий Мутко объявил на заседании исполкома о том, что временно приостанавливает свою деятельность на этом посту.

– Оптимальное решение, – сказал Анохин. – На время невозможности исполнять обязанности президента Виталием Леонтьевичем решение назначить Александра Александровича Алаева исполняющим обязанности президента РФС – самое правильное.

Мне оно очень понравилось после отчета о состоянии финансов в Российском футбольном союзе. Хочу сказать, что за два года РФС полностью справился с долгами притом, что полностью исполнял свои текущие обязательства. Думаю, что следующий сезон будет прибыльным для Российского футбольного союза и мы сможем реализовать те программы, которые наметили – помощь футбольным академиям и так далее.

– Избрали ли вице-президентов?

– Как были вице-президенты, так и будут. Никита Павлович, Сергей Геннадьевич, я. Так что все остались.

– Почему вице-президентом стал Алаев, а не как прописано в уставе – первый вице-прездиент?

– Никита Павлович отказался. Наверное, в связи с возрастом, ему было бы тяжеловато это делать. Сергей Геннадьевич – у него сами спросите. Насколько я понимаю, у него много дел в профессиональном футболе. Что касается меня, у меня выборы в Москве 19 января (в Московскую федерацию футбола. – Прим. "СЭ"). И действительно, я тоже не очень успеваю заниматься этим. Думаю, правильно сохранить ту структуру, которая есть. (Сергей ЕГОРОВ)

Мутко временно приостановил выполнение обязанностей в РФС. LIVE!