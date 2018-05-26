Сергей Анохин: "Попечительскому совету РФС нужны Абрамович, Федун и Галицкий"

Вице-президент РФС Сергей Анохин высказал мнение насчет того, кто должен войти в попечительский совет РФС, которое проходит в субботу, 26 мая.

– Надеюсь, попечительский совет будет создан, – заявил Анохин. – Этот вопрос выносится на конференцию. Кто его возглавит, будет решено позже. Этот орган нужен РФС. Туда могут войти руководители компаний и чиновники, которые поддерживают российский футбол. Им необязательно быть в исполкоме РФС, в котором должны быть люди, ежедневно развивающие футбол и работающие в сфере.

В состав совета предложили войти многим. Не так много людей готовы вкладывать деньги в детско-юношеский, массовый и даже профессиональный футбол. Нет очереди за этим. Но есть люди, которые готовы помогать, и мы должны предложить им комфортные условия. Все, кому небезразличен футбол и кто будет футболу полезен, просто говоруны – нам не нужны. Было бы шикарно, если бы Абрамович вошел в совет. Знаю, что он любит футбол, хочет развивать его в России. Леонид Федун и Сергей Галицкий вкладывают душу в футбол, такие люди нужны, если они согласятся. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)