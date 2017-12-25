Сергей Анохин: "Исполком оставил лимит на легионеров по схеме "6+5" на два года, а затем есть предложение по 7 иностранцам в заявке"

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал, что Исполком РФС принял решение оставить лимит на легионеров по схеме "6+5". При этом, по его словам, было выдвинуто предложение после двух лет ввести лимит с семью иностранцами в заявке.
- Два года останется точно по схеме "6+5", а затем выдвинули предложение по семи иностранцам в заявке и на поле, - сказал Анохин. - Пока такое предложение взяли за основу, но пока точно не решили. (Павел ГУРЕВИЧ)
Lennon
зато теперь точно Плачини будет))) ему-то с его 5 аргентинцами точно придется кем-нибудь жертвовать.... ну либо стареющего Ивановича убирать плюс Кришито продавать....
00:31
Lennon
смерть российскому футболу....
00:29
Lennon
балаболы! теперь Игнаш, Березы, Глушак и Комбар, Тарасов, Деньгисов вообще вечно будут играть.... быстро что-то переобулись!
00:29
serrrega
сволочи
22:59 25 декабря
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
бесславные ублюдки.
22:12 25 декабря
karlikf1
Хорошее решение, приветствую! Ещё бы ввести ценз определённого кол-ва игр за сборную. Чтобы всякий сброд с Балкан, с Африки и Бразилии не везли. И потихоньку что-то начинать делать в плане зарплатных ведомостей, а то у нас уловные дядюны и билялетдиновы сидя годами на лавке запасных получают по 2-2,5 миллиона, евриков. Я имею в виду наш Рубин.
21:49 25 декабря
ЗлобныйЖиртрест
Ну чтож, RIP РФПЛ! Скоро наши клубы будут лететь уже не 0:7, а 0:20... Зато паспортистам есть повод уже открывать шампанское. Бедный российский футбол!
21:06 25 декабря
ЛокоМотив
да они и по 6 то нормальных купить не могут,зачем им 7?понавезут тюленей да пингвинов,лучше уж пусть наши в вышке варятся
20:24 25 декабря
SpaMan
Сержик сдавай обратно тухлые яйца!
20:22 25 декабря
WildCat-2k
Дэбилы!
20:17 25 декабря
Millwall82
и как клубам тогда играть в ЕК? по 7-0 влетать, да анохин?
20:06 25 декабря