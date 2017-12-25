19:56 25 декабря | Футбол — "У своих ворот"

Сергей Анохин: "Исполком оставил лимит на легионеров по схеме "6+5" на два года, а затем есть предложение по 7 иностранцам в заявке"

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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал, что Исполком РФС принял решение оставить лимит на легионеров по схеме "6+5". При этом, по его словам, было выдвинуто предложение после двух лет ввести лимит с семью иностранцами в заявке.

- Два года останется точно по схеме "6+5", а затем выдвинули предложение по семи иностранцам в заявке и на поле, - сказал Анохин. -  Пока такое предложение взяли за основу, но пока точно не решили. (Павел ГУРЕВИЧ)

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Lennon

зато теперь точно Плачини будет))) ему-то с его 5 аргентинцами точно придется кем-нибудь жертвовать.... ну либо стареющего Ивановича убирать плюс Кришито продавать....

00:31

Lennon

смерть российскому футболу....

00:29

Lennon

балаболы! теперь Игнаш, Березы, Глушак и Комбар, Тарасов, Деньгисов вообще вечно будут играть.... быстро что-то переобулись!

00:29

serrrega

сволочи

22:59 25 декабря

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

бесславные ублюдки.

22:12 25 декабря

karlikf1

Хорошее решение, приветствую! Ещё бы ввести ценз определённого кол-ва игр за сборную. Чтобы всякий сброд с Балкан, с Африки и Бразилии не везли. И потихоньку что-то начинать делать в плане зарплатных ведомостей, а то у нас уловные дядюны и билялетдиновы сидя годами на лавке запасных получают по 2-2,5 миллиона, евриков. Я имею в виду наш Рубин.

21:49 25 декабря

ЗлобныйЖиртрест

Ну чтож, RIP РФПЛ! Скоро наши клубы будут лететь уже не 0:7, а 0:20... Зато паспортистам есть повод уже открывать шампанское. Бедный российский футбол!

21:06 25 декабря

ЛокоМотив

да они и по 6 то нормальных купить не могут,зачем им 7?понавезут тюленей да пингвинов,лучше уж пусть наши в вышке варятся

20:24 25 декабря

SpaMan

Сержик сдавай обратно тухлые яйца!

20:22 25 декабря

WildCat-2k

Дэбилы!

20:17 25 декабря

Millwall82

и как клубам тогда играть в ЕК? по 7-0 влетать, да анохин?

20:06 25 декабря