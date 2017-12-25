Сергей Анохин: "Исполком оставил лимит на легионеров по схеме "6+5" на два года, а затем есть предложение по 7 иностранцам в заявке"

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал, что Исполком РФС принял решение оставить лимит на легионеров по схеме "6+5". При этом, по его словам, было выдвинуто предложение после двух лет ввести лимит с семью иностранцами в заявке.

- Два года останется точно по схеме "6+5", а затем выдвинули предложение по семи иностранцам в заявке и на поле, - сказал Анохин. - Пока такое предложение взяли за основу, но пока точно не решили. (Павел ГУРЕВИЧ)