Сенников и Алдонин сыграли с футболистами с особенностями развития

В Сочи на стадионе "Фишт" состоялся матч с участием спортсменов Специальной Олимпиады, сообщает ТАСС. В нем также приняли участие представители правительства Краснодарского края, ФИФА и бывшие игроки сборной России. Игра прошла в рамках тура трофея чемпионата мира-2018.

На поле вышли директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян, бывшие футболисты сборной России Дмитрий Сенников и Евгений Алдонин, игроки женской сборной России Татьяна Щербак и Виктория Шкода, семеро учащихся сочинской коррекционной школы-интерната №2.