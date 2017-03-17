Семен Андреев: "Выполнение Слуцким решения комитета РФС по этике является делом принципа"

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев считает делом принципа выполнение решения комитета бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким. Прошлой весной российский специалист заявил на ТВ о допустимости пренебрежительного отношения к арбитрам. Тогда российские судьи обратились в РФС с целью привлечь внимание к данному случаю. Комитет по этике рекомендовал Слуцкому извиниться перед арбитрами и вынес ему предупреждение.

- Мы не можем с ним связаться, но мы не следственные органы, - цитирует "Р-Спорт" Андреева. - Мы ищем его, телефон не отвечает. ЦСКА? Да, обращались к ним, но что толку, он же не работает там. Это дело нашего комитета, надо, чтобы человек комитета решение выполнил как субъект футбола. Если он с нового сезона будет работать где-то, он все равно решение будет должен выполнить. Мы не расстраиваемся: понятно, что, если он живет за рубежом, ему может быть не до этого. Но все равно будем добиваться выполнения решения. Это дело принципа.