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Семен Андреев: "Выполнение Слуцким решения комитета РФС по этике является делом принципа"

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Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев считает делом принципа выполнение решения комитета бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким. Прошлой весной российский специалист заявил на ТВ о допустимости пренебрежительного отношения к арбитрам. Тогда российские судьи обратились в РФС с целью привлечь внимание к данному случаю. Комитет по этике рекомендовал Слуцкому извиниться перед арбитрами и вынес ему предупреждение.

- Мы не можем с ним связаться, но мы не следственные органы, - цитирует "Р-Спорт" Андреева. - Мы ищем его, телефон не отвечает. ЦСКА? Да, обращались к ним, но что толку, он же не работает там. Это дело нашего комитета, надо, чтобы человек комитета решение выполнил как субъект футбола. Если он с нового сезона будет работать где-то, он все равно решение будет должен выполнить. Мы не расстраиваемся: понятно, что, если он живет за рубежом, ему может быть не до этого. Но все равно будем добиваться выполнения решения. Это дело принципа.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170317/1117793839.html

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