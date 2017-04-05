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Семен Андреев: "Комитет по этике не получал письма от Французова"

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Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что не получал письма от руководителя Московской коллегии судей Сергея Французова. Ранее Французов заявил, что обратился в комитет по этике РФС с жалобой на главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.

– Письма не получал. Обращаться в наш комитет по регламенту имеют право президент РФС и исполком, – сказал Андреев. – Если Французов направил письмо Виталию Леонтьевичу Мутко или исполкому, то оно будет переправлено нам. После чего мы его сможем рассмотреть. (Сергей АСТАХОВ)

На Будогосского пожаловались в комитет по этике.
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