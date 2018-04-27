"СЭ" – лауреат премии "Спорт и Россия-2018"

В пятницу в Сочи состоялась торжественная церемония вручения ежегодной национальной премии "Спорт и Россия-2018".

"Спорт-Экспресс" cтал лауреатом в номинации "Лучший спортивный проект в СМИ".

В феврале, во время Игр-2018 в Пхенчхане, "СЭ" запустил видеостудио с прямыми включениями олимпийской бригады журналистов из Кореи. Эксперимент понравился аудитории, а сейчас именно за него мы и получили премию "Спорт и Россия-2018".

"Любая награда для нас важна. Это свидетельствует не только об актуальности издания, но и укрепляет наш авторитет, - заявил главный редактор "СЭ" Максим Максимов. – Но на этом "Спорт-Экспресс" не собирается останавливаться. Впереди ЧМ-2018. Мы снова постараемся всех удивить".

Приз нам вручил экс-капитан сборной России по футболу Евгений Алдонин.