Сборная России стала чемпионом мира по футболу 7х7

Любительская сборная России в финале чемпионата мира по футболу 7х7 обыграла Гватемалу со счетом 4:2. В составе российской команды дубль сделал Антон Горячев. Еще по голу забили Антон Кулагин и Сергей Кутузов.

Отметим, что сборная России стала первым в истории чемпионом мира по футболу 7х7.

Чемпионат мира по футболу 7х7

Финал

Гватемала – Россия – 2:4 (1:2)



Голы: Горячев, 23 (0:1). Кулагин, 25 (0:2). Ванегас, 27 (1:2). Кутузов, 35 (1:3). Гонсалес, 40 (2:3 - с пенальти). Горячев, 49 (2:4).

Запись матча Гватемала - Россия на канале ЛФЛ на YouTube