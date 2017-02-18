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Сборная России переиграла команду "Звезды футбола" на Кубке легенд

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В стартовом матче международного турнира Кубок легенд сборная России разгромила команду "Звезды футбола" – 13:4. Хет-триком отметились Дмитрий Аленичев и Валерий Карпин.

Кубок легенд

Второй матч

Сборная России – "Звезды футбола" – 13:4

Голы: Мендьета, (0:1). Карпин, (1:1). Дзамбротта, (1:2). Аленичев, (2:2). Булыкин, (2:3). Зырянов, (3:3). Аленичев, (4:3). Корнаухов, (5:3). Аленичев, (6:3). Дафф, (6:4). Алдонин, (7:4). Карпин, (8:4). Дафф, (9:4, автогол). Титов, (10:4). Корнаухов, (11:4). Корнаухов, (12:4). Карпин, (13:4).

Сборная России: Александр Филимонов, Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Константин Головской, Константин Зырянов, Роман Широков, Валерий Карпин, Алексей Смертин, Егор Титов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tigana.1982

И кому это интересно?

16:04

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