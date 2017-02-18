Сборная России переиграла голландцев на Кубке Легенд

В стартовом матче международного турнира Кубок Легенд сборная России оказалась сильнее сборной Голландии – 6:5. Победный гол в составе россиян забил бывший защитник "Спартака" и "Динамо" Константин Головской.

Кубок Легенд

Первый матч

Сборная России – Сборная Голландии – 6:5

Голы: Корнаухов, (1:0). ван Хойдонк, (1:1). Смертин, (2:1). Титов, (3:1). Карпин, (4:1). ван Хойдонк, (4:2). Молс, (4:3). Деннебом, (4:4). Алдонин, (5:4). Молс, (5:5). Головской, (6:5).

Сборная России: Александр Филимонов, Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Константин Головской, Константин Зырянов, Роман Широков, Валерий Карпин, Алексей Смертин, Егор Титов.