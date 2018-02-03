Сборная России на юбилейном Кубке легенд стартовала с победы над командой звезд

Сборная России одержала победу над командой звезд (7:5) в стартовом матче 10-го Кубка легенд. В составе хозяев дублями отметились Олег Корнаухов и Роман Широков. У проигравших два мяча забил Гаиска Мендьета.

Отметим, что следующим соперником обеих команд станет сборная Италии.

Кубок Легенд

Сборная России – Сборная Звезд – 7:5

Голы: Павлюченко (1:0), Корнаухов (2:0), Фань (2:1), Кирьяков (3:1), Корнаухов (4:1), Мендьета (4:2), Мендьета (4:3), Широков (5:3), Широков (6:3), Аленичев (7:3), ван Хойдонк (7:4), Стоичков (7:5).

Сборная России: Филимонов, Хлестов, Смертин, Аленичев, Титов, Алдонин.

Запасные: Корнаухов, Ковтун, Головской, Павлюченко, Кирьяков, Широков.

Сборная Звезд: Плетикоса, Галлас, Мендьета, Франк де Бур, Стоичков, Дафф.

Запасные: Фань, Булыкин, Литманен, ван Хойдонк.

3 февраля. Москва. МСА "Лужники".