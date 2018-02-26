15:04 26 февраля | Футбол — "У своих ворот"

"Санкт-Петербург" и "Лужники" вошли в десятку претендентов на премию "Лучший стадион года"

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Сегодня официальный сайт награды StadiumDB.com огласил десять финалистов премии за лучшую спортивную арену 2017 года по версии жюри проекта.

Как информирует официальный сайт "Зенита", в число соискателей вошли: "Санкт-Петербург" и "Лужники" (оба – Россия), "Газиантеп Арена" (Турция), "Мерседес-Бенц Стэдиум" (США), "Стадион 19 мая" (Турция), "Шленски" (Польша), "Йон Облеменко" (Румыния), "Ю Арена" (Франция), "Ванда Метрополитано" (Испания) и "Эскишехир Ататюрк" (Турция).

Члены жюри, куда вошли пять архитекторов с мировым именем, сделают свой выбор исходя из трех основных критериев – архитектурная ценность, функциональность и инновационность проекта. Победитель премии по версии экспертов будет назван 7 марта.

Кроме того, до полуночи 4 марта продолжается пользовательское голосование, в котором может принять участие каждый желающий.

Стадион &quot;Лужники&quot; и стадион &quot;Санкт-Петербург&quot;.

 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-02-26-sankt-peterburg-voshel-v-desyatku-pretendentov-na-premiyu-luchshiy-stadion-goda.htm

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Нужники займут предпоследнее место. Факт. Мы либо первое ,либо второе. Нужники в три раза дороже, просто обновили старье, оно старьем и осталось. А у нас супер современный стадион, да еще и в элитном месте. Куда бабки в масквабаде опять стырили?????

17:30 26 февраля

shpasic

реконструкция Лужников всего в два раза дешевле Баклан-Арены?

16:17 26 февраля

Denis Kovalev

Лужники в 4 раза дороже арены "Санкт-Петербург"? Не слабо!!!

15:44 26 февраля

Serenky25

НЛО в Питере. Да тут не года! ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ!

15:13 26 февраля

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