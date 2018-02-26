"Санкт-Петербург" и "Лужники" вошли в десятку претендентов на премию "Лучший стадион года"

Сегодня официальный сайт награды StadiumDB.com огласил десять финалистов премии за лучшую спортивную арену 2017 года по версии жюри проекта.

Как информирует официальный сайт "Зенита", в число соискателей вошли: "Санкт-Петербург" и "Лужники" (оба – Россия), "Газиантеп Арена" (Турция), "Мерседес-Бенц Стэдиум" (США), "Стадион 19 мая" (Турция), "Шленски" (Польша), "Йон Облеменко" (Румыния), "Ю Арена" (Франция), "Ванда Метрополитано" (Испания) и "Эскишехир Ататюрк" (Турция).

Члены жюри, куда вошли пять архитекторов с мировым именем, сделают свой выбор исходя из трех основных критериев – архитектурная ценность, функциональность и инновационность проекта. Победитель премии по версии экспертов будет назван 7 марта.

Кроме того, до полуночи 4 марта продолжается пользовательское голосование, в котором может принять участие каждый желающий.