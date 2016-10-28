С Джамбулада Базаева сняты обвинения в незаконном переводе денег "Алании"

Верховный суд Северной Осетии оставил в силе оправдательный приговор по делу бывшего футболиста "Алании" Джамбулада Базаева, сообщает gradus.pro. Ветеран, занимающий пост директора ДЮСШ "Юность", обвинялся по двум статьям: "растрата, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере" и "превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий".

Обвинение утверждало, что "Юность" получила в качестве пожертвования 130 миллионов рублей из Фонда господдержки культурных, молодежных и спортивых программ. Базаев якобы не использовал средства по назначению, а перевел их на счет футбольного клуба "Алании". Также он был обвинен в том, что сознательно возложил на ДЮСШ обязательство по возвращению средств фонду.

– Все доводы, которые вменялись Базаеву в качестве обвинения, суд посчитал необоснованными. Распоряжение о перечислении денег в "Аланию" было им отдано дистационно и было вполне логичным на тот момент, учитывая, в каком положении оказалась команда, потому что детская футбольная школа и клуб фактически были связаны, не юридически, конечно, но все понимали, что многие питомцы "Юности" потом плавно переходили в "Аланию", – прокомментировал решение суда адвокат Алан Баграев. – Кроме этого, это был заем, планировалось, что когда "Русгидро" возобновит финансирование, деньги вернутся. С "Русгидро" было заключено спонсорское трехстороннее соглашение до 2020 года, в 2012 году они это сделали, а в 2013 году они потребовали, чтобы "Русгидро" была передана часть акций "Алании", в связи с этим финансирование было приостановлено и нужны были средства, чтобы клуб банально не развалился. Необходимо было спасать команду. Со стороны Джамбулада никакого умысла, тем более личного, вообще не было, а те статьи, которые ему вменяли, предполагали корыстный умысел. Поэтому оправдательный приговор вполне законный и доказанный.

– Изначально, когда возбудили это уголовное дело, и сейчас придерживаюсь своего мнения по поводу того, что и в мыслях у меня не было совершения какой-то растраты или хищения, все действия были сделаны исключительно для сохранения нашей профессиональной команды "Алания", – добавил сам Базаев. – Более того, это дело однажды уже было прекращено за отсутствием состава преступления, но потом кто-то очень сильно захотел его возобновить и довести дело до суда. Исходя из этого, я абсолютно убежден, что это политический заказ, кому-то этого сильно хотелось и верилось в желаемое как в действительное. Я очень рад, что суд разобрался во всех вопросах обвинения и доказательствах этого уголовного дела и вынес справедливое и законное решение.