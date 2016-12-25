Розанов стал лучшим комментатором по версии болельщиков

Футбольный комментатор Юрий Розанов по итогам голосования среди болельщиков на сайте "НТВ-Плюс" стал лучшим представителем свой профессии. Он набрал 940 баллов. Ранее он побеждал в 2008 и 2009 годах.

В тройку также вошли Александр Елагин (917) и Константин Генич (805), который до этого побеждал четыре года подряд. Конкурс носит имя Владимира Маслаченко.