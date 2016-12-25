23:14 25 декабря | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Розанов стал лучшим комментатором по версии болельщиков

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Футбольный комментатор Юрий Розанов по итогам голосования среди болельщиков на сайте "НТВ-Плюс" стал лучшим представителем свой профессии. Он набрал 940 баллов. Ранее он побеждал в 2008 и 2009 годах.

В тройку также вошли Александр Елагин (917) и Константин Генич (805), который до этого побеждал четыре года подряд. Конкурс носит имя Владимира Маслаченко.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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tarkys

Лишь единицы могут интересно комментировать игру, остальные малоинтересные эксперты, для телевизионных студий.

02:46

пигвин

даже спорить глупо

02:19

Lunatic Pride

Во, ну хотя бы на конкурсе Мачта меня лучший комментатор "зарубил"))) буду себя этим успокаивать теперь))))))

01:37

shpasic

Генич побеждал четыре года подряд? ясно, больше вопросов не имею.

01:01

aastone

Елагин - лучший!!! ничего кроме футбола, в отличие от писклявых вьюношей-переростков, заполнивших эфиры матч тв светской хроникой, фактами из детства игроков и советами игрокам и тренерам от СЕБЯ ВЕЛИКИХ "специалистов"

00:44

Slim Taller

Просмотрел весь список.Это же каким нужно быть дебилом,что-бы Батурина поставить выше Уткина.Ну и почётное,16-е место Орлова,тоже нонсенс.

00:23

Электросталец

Поздравляем, Юрий Альбертович, помню на Маяке вечером прогу о футбике вел, с болелами общался

00:20

Slim Taller

Для меня в этом году лучшим также Розанов.В прошлом Андронов,в позапрошлом Генич.К Елагину хорошо отношусь как к человеку,но слушать репортажи 50-х годов в стиле Синявского.увольте.Да и фразы он постоянно повторяет по два раза.что не может не раздражать.А Генич сдал.Стал слишком много себе позволять в репортаже.К примеру,его постоянные пассажи о Роналду начали доставать.

00:00

MAYERICK

С Розановым соглачен......Генич хоть и играл - в конце десятки......Генич -захлебывающийся болтун, что- то вроде биатлонного гребца Губерниева..............

23:57 25 декабря

Arkadiy1976

Елагин, судя по физиономии, алкоголик, плюс мастер словесных штампов. Каким образом он в тройку вошёл ?

23:44 25 декабря

Mamoru

Справедливо.

23:33 25 декабря

Семь ветров

По мне Елагин лучший. Но его специализация АПЛ, потому и такой результат.

23:32 25 декабря

Homer1

Да уж.

23:24 25 декабря

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Материалы других СМИ