Розанов стал лучшим комментатором по версии болельщиков

Футбольный комментатор Юрий Розанов по итогам голосования среди болельщиков на сайте "НТВ-Плюс" стал лучшим представителем свой профессии. Он набрал 940 баллов. Ранее он побеждал в 2008 и 2009 годах.
В тройку также вошли Александр Елагин (917) и Константин Генич (805), который до этого побеждал четыре года подряд. Конкурс носит имя Владимира Маслаченко.
tarkys
Лишь единицы могут интересно комментировать игру, остальные малоинтересные эксперты, для телевизионных студий.
02:46
пигвин
даже спорить глупо
02:19
Lunatic Pride
Во, ну хотя бы на конкурсе Мачта меня лучший комментатор "зарубил"))) буду себя этим успокаивать теперь))))))
01:37
shpasic
Генич побеждал четыре года подряд? ясно, больше вопросов не имею.
01:01
aastone
Елагин - лучший!!! ничего кроме футбола, в отличие от писклявых вьюношей-переростков, заполнивших эфиры матч тв светской хроникой, фактами из детства игроков и советами игрокам и тренерам от СЕБЯ ВЕЛИКИХ "специалистов"
00:44
Slim Taller
Просмотрел весь список.Это же каким нужно быть дебилом,что-бы Батурина поставить выше Уткина.Ну и почётное,16-е место Орлова,тоже нонсенс.
00:23
Электросталец
Поздравляем, Юрий Альбертович, помню на Маяке вечером прогу о футбике вел, с болелами общался
00:20
Slim Taller
Для меня в этом году лучшим также Розанов.В прошлом Андронов,в позапрошлом Генич.К Елагину хорошо отношусь как к человеку,но слушать репортажи 50-х годов в стиле Синявского.увольте.Да и фразы он постоянно повторяет по два раза.что не может не раздражать.А Генич сдал.Стал слишком много себе позволять в репортаже.К примеру,его постоянные пассажи о Роналду начали доставать.
00:00
MAYERICK
С Розановым соглачен......Генич хоть и играл - в конце десятки......Генич -захлебывающийся болтун, что- то вроде биатлонного гребца Губерниева..............
23:57 25 декабря
Arkadiy1976
Елагин, судя по физиономии, алкоголик, плюс мастер словесных штампов. Каким образом он в тройку вошёл ?
23:44 25 декабря
Mamoru
Справедливо.
23:33 25 декабря
Семь ветров
По мне Елагин лучший. Но его специализация АПЛ, потому и такой результат.
23:32 25 декабря
Homer1
Да уж.
23:24 25 декабря