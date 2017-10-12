Россия вышла в плей-офф чемпионата мира среди любителей и сыграет с Францией

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира среди любителей в формате "6 на 6". Подопечные Дмитрия Смирнова проиграли Боснии и Герцеговине (1:2), победили Сомали (10:1) и Бразилию (2:0) и заняли первое место в группе.

Соперником России по 1/8 финала станет Франция. Победитель поединка в четвертьфинале встретится с Сенегалом.

Любительская сборная России является действующим чемпионом Европы. В ее составе выступает несколько известных в прошлом профессиональных футболистов. Капитаном команды является 40-летний Алексей Медведев, игравший в чемпионате России за "Сатурн", "Крылья Советов", "Рубин", "Сибирь" и другие клубы. Кроме того, в заявку команды вошел 38-летний Эрик Корчагин, защищавший цвета "Динамо", "Локомотива" и других команд. В составе железнодорожников он выиграл Кубок России-2007.