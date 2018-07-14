Россия выиграла Суперкубок Легенд, победив Италию. Тотти сделал дубль, Аленичев - хет-трик

Сборная России стала победителем Суперкубка Легенд-2018. В финальном матче россияне победили Италию со счетом 7:6. Хет-трик в составе россиян оформил бывший игрок итальянских "Ромы" и "Перуджи" Дмитрий Аленичев, дублем отметился Константин Головской. За итальянцев два гола забил чемпион мира-2006 и бывший партнер Аленичева по "Роме" Франческо Тотти.

Сборной России на турнире руководил Валерий Гладилин, Италию тренировал Паоло Мальдини.

Суперкубок Легенд

Финал

РОССИЯ - Италия – 7:6

Голы у России: Ковтун, Головской (2), Аленичев (3), Корнаухов.

Голы у Италии: Тотти (2), Дзаккардо, Ди Микеле, Дельвеккьо, Дзаури.

Россия: Филимонов, Епифанов, Хлестов, Корнаухов, Смертин, Ковтун, Головской, Аленичев, Титов, Павлюченко, Каряка, Широков, Алдонин.

Италия: Фрей, Оддо, Дзаккардо, Ди Бьяджо, Ди Микеле, Тотти, Дельвеккио, Фиоре, Дзаури, Дзамбротта, Кассетти.