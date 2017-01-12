Россия одержала 3 сухие победы на Мемориале Гранаткина и в 1/4 финала сыграет с Болгарией

Сборная России (игроки не старше 18 лет) победила Белоруссию в матче группового турнира Мемориала Гранаткина - 3:0. Российские юноши одержали три победы в группе с разницей мячей 12-0. Соперником России в четвертьфинале станет Болгария. В другом четвертьфинале Греция встретится с Латвией. Еще две пары определятся по итогам заключительных матчей в группах C и D. Ранее сборная Санкт-Петербурга обеспечила себе первое место в группе D.

Мемориал Гранаткина

Групповой турнир

Группа A

Таджикистан - Эстония - 1:1 (0:1)

Греция - Болгария - 4:0 (3:0)

Группа B

Латвия - Индия - 4:1 (3:0)

Белоруссия - РОССИЯ - 0:3 (0:1)

Голы: Вебер, 11 (0:1). Лацевич, 77 - с пенальти (0:2). Мацхарашвили, 90 (0:3).