Романцев вернулся - и игра Трубача с Лозой стала песней

В субботу на поле Центрального стадиона Владимира было жарко. В гости к команде местных ветеранов, на День города, пожаловал футбольный клуб "Артист", который умеет не только от души петь и танцевать, но еще и забивать голы. В чем убедились тысячи заполнивших трибуны болельщиков.

Руководил гостями легендарный Олег Романцев, возможно, сделавший первый шаг к возвращению в профессию. А его соратник по "Спартаку" Георгий Ярцев выступил в роли играющего тренера. У хозяев главным козырем атаки был глава администрации города Андрей Шохин, которого в наступлении поддерживал здешний экс-бомбардир Дмитрий Вязьмикин. Творческая группа "Артиста" была представлена телезвездой Михаилом Химичевым в воротах, президентом клуба Николаем Трубачем и Юрием Лозой – в полузащите, а капитан Владимир Пресняков-старший, Виктор Салтыков и Алексей Яшин составили атаку. Остальную часть можно смело назвать красно-белой, поскольку в нее вошли Александр Ширко, Валерий Кечинов, Валерий Шмаров и Юрий Гаврилов.

5:5 – таков исход жаркого футбольного застолья. Вариант договорного матча исключен, так как счет хозяева сравняли со спорного пенальти, который уверенно пробил господин Шохин. А глава администрации Владимира, как известно, не промахивается. Поскольку видеоповторы еще не введены, то подавать протест "Артист" не стал. Зато вечером на главной площади он выдал такой гала-концерт, что с огромного экрана Юрию Лозе подпевали даже пролетавшие над Владимиром российские космонавты. (Александр ЛЬВОВ)