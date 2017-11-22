Романцев и Ярцев поддержали Овечкина

Титулованные российские футбольные тренеры Олег Романцев и Георгий Ярцев стали членами Putin Team, которую в поддержку Президента РФ создал звездный хоккеист Александр Овечкин. Ранее в "Команду Путина" вступил целый ряд знаменитых спортсменов и тренеров – в частности, шахматист Сергей Карякин, футболист и тренер Валерий Газзаев, хоккеисты Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Евгений Малкин, тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, легкоатлетка Елена Исинбаева.

– Создание команды Putin Team – прекрасная идея нашего доброго товарища Саши Овечкина, – сказали "СЭ" Романцев и Ярцев. – Это искренний порыв человека, для которого Родина всегда была и остается самым дорогим на свете. И неудивительно, что именно этому выдающемуся спортсмену пришла мысль собрать в ней тех, кто на мировых аренах не раз бился за честь нашей великой страны. Эта команда верит и поддерживает Президента Владимира Путина, которого мы уважаем и которому доверяем! А потому с гордостью вступаем в ряды этой дружной, объединенной общей идеей команды, чтобы еще раз показать силу и сплоченность могучей России.