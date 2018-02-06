Роман Широков: "В "Химках" будем двигаться от выстраивания детско-юношеской школы к возвращению в РФПЛ"

Бывший капитан сборной России Роман Широков​ в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" рассказал, что в "Химках" планируется улучшить детско-юношескую школу. 36-летний россиянин присоединился к подмосковному клубу в качестве советника.

- Видение ситуации в "Химках" таково, что все основывается на том, что нужно поднять детско-юношеский футбол, и в этом с нами солидарен губернатор, который поддержал идею создать на базе "Химок" одну из сильнейших школ, - отметил Широков. - Естественно, вершина - это главная команда. Будем потихоньку двигаться от выстраивания детско-юношеской школы к тому, чтобы основная команда была все выше и выше и вышла в РФПЛ.