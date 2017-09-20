Роман Павлюченко: "Зенит" сейчас в порядке, поэтому и "Спартаку" стало тяжелее"

Нападающий московского "Арарата" Роман Павлюченко считает, что в прошлом сезоне "Спартак" стал чемпионом России, поскольку конкуренты были слабее. По его мнению, сейчас конкуренты красно-белых прибавили, поэтому и подопечные Массимо Карреры не идут в лидерах.

– Хочу сказать, что прошлый сезон и "Зенит", и ЦСКА выглядели очень плохо, поэтому за счет этого "Спартак" стал чемпионом, - сказал Павлюченко в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Не знаю, что сегодня происходит в команде, не возьмусь судить. Хотя красно-белые показывают хороший футбол, много моментов. Но "Зенит" сейчас в порядке, поэтому и "Спартаку" стало тяжелее.