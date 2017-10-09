Роман Павлюченко: "Я не должен был покидать Англию ради России"

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко, ныне выступающий за "Арарат", назвал время выступления в Англии лучшим в карьере. По его словам, он сожалеет, что уехал оттуда. Павлюченко выступал за " Тоттенхэм" с 2008 по 2012 год.

– Свои лучшие футбольные дни я провел в Англии. Там мне все нравилось, – цитирует Павлюченко Mirror. – Это лучший чемпионат в мире. Когда люди спрашивают меня про Англию, я отвечаю, что в случае предложения надо обязательно туда ехать. Там лучший футбол.

Не жалею о времени в Англии. Единственное, о чем жалею, это то, что покинул Англию по собственному желанию. Я не должен был покидать Англию ради России. Я бы мог остаться в "Тоттенхэме", мне не нужно было уходить. Это мое самое большое сожаление.